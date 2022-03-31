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الأوقاف: 100 طن لحوم صكوك إطعام في الأسبوع الأول من رمضان

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تستقبل وزارة الأوقاف المصرية في إطار دورها المجتمعي ومن خلال مشروع صكوك الإطعام شهر رمضان المبارك بتوزيع (100) طن لحوم إطعام تنطلق يوم الأحد 3 أبريل 2022م وحتى السبت 9 أبريل 2022م إلى المحافظات الآتية:

(القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- أسيوط- الفيوم- سوهاج- قنا- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- شمال سيناء) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (390) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.

ويكون توزيع المائة طن لحوم خلال الأسبوع القادم على النحو التالي:

أولًا: يوم الأحد 3 / 4 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. القليوبية - 4

2. الدقهلية - 4

3. الغربية - 3

4. المنوفية – 2

ثانيًا: يوم الاثنين 4 / 4 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. القاهرة - 4

2. الفيوم - 4

3. الشرقية - 3

4. البحيرة - 3

ثالثًا: يوم الثلاثاء 5 / 4 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. الإسكندرية - 4

2. بني سويف - 4

3. المنيا - 4

4. أسيوط - 4

5. سوهاج – 4

رابعًا: يوم الأربعاء 6 / 4 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. الجيزة - 4

2. الغربية - 3

3. قنا - 3

خامسًا: يوم الخميس 7 / 4 / 2022م

م - المحافظة - الكمية

1. الفيوم - 4

2. الشرقية - 3

3. البحيرة - 3

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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