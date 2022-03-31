​محلية النواب تستدعي محافظ مطروح بسبب جمعية "الأندية الاجتماعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل أول اللجنة، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عمرو يونس، أحمد مقلد، محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن اتهام محافظة مطروح بارتكاب بعض التجاوزات القانونية والإدارية في حق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية "النادي الاجتماعي" لحين حضور المحافظ الذي تغيب عن الاجتماع وحضر عنه السكرتير العام.

وتضمنت طلبات الإحاطة المقدمة، عددًا من الاتهامات للمحافظة تجاه الجمعية، بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي رقم "149" لسنة 2019، فضلًا عن المناقصة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات باسترداد "الكافيتريا" الخاصة بالنادي والتي تم سحبها من الجمعية بعرض غير أمين على محافظ مطروح الأسبق وتخصيصها دون وجه حق لمجلس مدينة مطروح، واستمرار تعدي السكرتير العام على باقي الأرض المخصصة للجمعية منذ أكثر من 25 سنة، وإخفاء قرار التخصيص رقم 1177 لسنة 1998، وقيام رئيس مجلس مدينة مطروح بالحجز الإداري على الجمعية.

وقال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم طلب الإحاطة، إن محافظة مطروح تُضيق على عمل المجتمع المدني، في عام المجتمع المدني، وتنازع جمعية على 3000 متر مخصصين للنفع للعام، متابعًا أن المحافظ ترك كل مساحة المحافظة الشاسعة ويبحث عن 3000 متر خاصين بالجمعية.