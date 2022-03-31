الأرصاد: موجة حارة غدًا الجمعة تصل إلى الذروة السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد موجة حارة ابتداء من يوم الجمعة الموافق أول أبريل 2022.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن الموجة تأتي نتيجة تأثر البلاد برياح جنوبية جافة تعمل على رفع درجة الحرارة على كافة الأنحاء، وتكون نسب الرطوبة منخفضة بشكل كبير حيث من المتوقع أن تصل نقطة الندى إلى الصفر ودون الصفر.

وتكون ذروة الارتفاع يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، أول أيام شهر رمضان فلكيًا، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية وجنوب الصعيد يتجاوز الاربعين درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة، إنه يفضل عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس خلال ساعة الذروة.