شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام الدورة التدريبية حول إجراءات التحقيق والتصرف في المسئولية التأديبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية التي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي بحضور المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حول إجراءات التحقيق والتصرف في المسئولية التأديبية، والتي شارك فيها (80) عضواً وعضوة من وكلاء النيابة.

جدير بالذكر، أن هذه الدورة تعد أول دورة تدريبية يعقدها المركز فعليًا وافتراضيا -عن بعد- في آن واحد، حيث شارك فيها من خلال الحضور الفعلي عدد (30) عضوًا، وشارك فيها افتراضيًا -عن بعد- عدد (50) عضوًا.

تأتي تلك الدورة ضمن سلسلة من الدورات التي ينظمها المركز للسيدات والسادة وكلاء النيابة الإدارية، بهدف التدريب المستمر للأعضاء وصقل مهاراتهم وخبراتهم في مجال التحقيق والتصرف في المسئوليات التأديبية.

وفي الختام، قام المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسليم المتدربين شهادات إتمام الدورة التدريبية، مؤكدًا عليهم أهمية العمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم في كافة المجالات، بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم المقدسة في محراب العدالة.