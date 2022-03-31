شكرا لقرائتكم خبر عن "لمحات من الجمال".. معرض أثرى بمتحف آثار ملوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ختام شهر الاحتفالات بالمرأة المصرية؛ افتتح متحف آثار ملوي، معرضا أثريا مؤقتا تحت عنوان "لمحات من الجمال“، ومن المقرر أن يستمر حتى 28 أبريل 2022.

وقالت جيهان نسيم مدير عام المتحف، أن المعرض يلقي الضوء على اهتمام المصري القديم بجمال ومكانة المرأة، وذلك من خلال عرض 19قطعة أثرية لبعض أدوات الزينة والتجميل، تتنوع ما بين أساور مصنوعة من الزجاج والعاج، وعقد من العقيق، وإناء من المرمر، وخلخال من البرونز، وصلاية لطحن الكحل، ومرآة من البرونز.

وأشارت إلى أنه على هامش افتتاح المعرض، نظم المتحف جوالات إرشادية للجمهور رافقهم خلالها أمناء المتحف لشرح القطع الآثرية المعروضه به.