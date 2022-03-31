شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون بين "أبوهشيمة الخير" وتحيا مصر.. قوافل أبواب الخير تجوب بنى سويف وسوهاج وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوافل أبواب الخير التى يطلقها صندوق تحيا مصر ومؤسسة أبو هشيمة الخبر التجول بقرى ونجوع محافظات سوهاج وبنى ويوسف وأسوان لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف أنشطة الحماية الاجتماعية استعدادا لشهر رمضان المعظم.

وانتهت قوافل أبواب الخير حتى هذه اللحظة من دعم 15 الف اسرة فى محافظة سوهاج، بالمواد الغذائية الاساسية فى شهر رمضان، وكذلك 8 الاف أسرة بمحافظة بنى سويف و6 آلاف أسرة بمحافظة أسوان، و6 آلاف أسرة من العاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة .

على أن تواصل قوافل أبواب الخير زيارة المحافظات المتبقية خلال الأيام المقبلة للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية، خلال شهر رمضان المعظم.























