شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الذرية: لا معلومات حول تعرض القوات الروسية فى تشيرنوبل لإشعاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الوكالة الدولة للطاقة الذرية، إنه لا معلومات لديها حول تعرض القوات الروسية في تشيرنوبل لإشعاعات زائدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إنه لا مؤشرات على عزم القوات الروسية شن هجمات بيولوجية وكيماوية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الروسية تعيد تموضع 20% من وحداتها حول كييف، مشيرا إلى أن هناك قصف روسي مكثف على خاركيف وتشيرنيهيف وكييف.

وأوضح المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الروسية تعاني من مشاكل قيادة وسيطرة، لافتا إلى أن القوات الروسية أطلقت 1,400 صاروخ على أوكرانيا منذ بدء الهجوم

ولفت المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن 300 طلعة جوية روسية خلال الساعات الـ 24 الماضية فوق أوكرانيا.