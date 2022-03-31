شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: صلاة التراويح فى رمضان بذات ضوابط العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف والمتحدث باسم الوزارة، إن صلاة التراويح ستقام خلال شهر رمضان الكريم بنفس ضوابط صلاة التراويح العام الماضى وهى أن يحمل كل مصلى سجادته ومرتدياً الكمامة ومتوضأ في منزله.

وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن الوزارة أكدت على كافة العاملين في الوزارة التعاون مع المواطنين وعدم حدوث أي تزاحم ، لافتاً إلى أن صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان ستنقل من مسجد الحسين.

وتابع "حسن": "وعلى من يريد إقامة مائدة رحمن بجوار المسجد عليه التوجه إلى المديرية التابع لها المسجد ويقدم طلب بذلك حتى يحصل على ترخيص بذلك يضمن اتباع التباعد الاجتماعى بها واتباع الإجراءات الاحترازية".

وتعليقاً على قرار الاقتصار على سماعات الصوت الداخلية في المسجد ، قال "حسن"، حتى لا يتسبب الصوت الخارجي فى إزعاج أو إحداث ضوضاء للمواطنين المجاورين للمسجد سوء المرضى وكبار السن أو طلاب المدارس".