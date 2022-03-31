شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: سماع دوى انفجار قوى فى العاصمة الأوكرانية كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة سكاى نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، سماع دوي انفجار قوي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وفى وقت سابق قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ،إن على مشتري الغاز من الدول غير الصديقة أن تكون لديها حسابات بالروبل اعتبارا من الغد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف فلاديمير بوتين، أن على الدول الأوروبية فتح حسابات في البنوك الروسية لشراء الغاز، موضحا أن الأوروبيين مجبرون على شراء الغاز الأمريكي.

وتابع الرئيس الروسى، أن الشركات الروسية احترمت التزاماتها وعلينا الرد على انتهاكات الغرب، متابعا: سيتم إيقاف العقود الحالية لشراء الغاز الروسي إذا رفضت الدول الدفع بالروبل.

وقال الرئيس الروسى: علينا وضع خطط طويلة المدى لتنمية الاقتصاد، مستطردا: أطلب وضع خطط لتنمية الاقتصاد الروسي لتحريره من أي تأثير خارجي.

وأضاف فلاديمير بوتين، أن الغرب لا يريد التخلي عن سياسته، متابعا: تصدير الغاز بالروبل سيعزز الاقتصاد الروسي، وعلى الدول المستوردة للغاز فتح حسابات بالروبل لتسديد ثمنه.