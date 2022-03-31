شكرا لقرائتكم خبر عن العلامة "X".. أمريكا تسمح بإصدار جوازات سفر دون تحديد الجنس بدءا من 11 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض أنه أصبح بإمكان المواطنين اختيار "X" كنوع جنسهم فى طلبات جوازات السفر الخاصة بهم اعتبارا من 11 أبريل كجزء من إطلاق سياسات جديدة تتزامن مع يوم المتحولين جنسيا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وحسب موقع "أكسيوس" فيعد هذا التطور علامة فارقة بالنسبة للأمريكيين الذين يعرفون عن أنفسهم بأنه غير ثنائيي الجنس وغير ملتزمين بالجنس، وقد وصف البيت الأبيض هذا القرار بأنه "خطوة رئيسية" في جهود الرئيس جو بايدن لحصول هؤلاء الأفراد على وثائق هوية دقيقة.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلى عن سلسلة من الإجراءات لتحسين تجربة السفر للأشخاص المتحولين جنسيا، وتشمل الخطوات تحديث تقنية التصوير المتقدمة لإدارة أمن النقل من أجل "زيادة الأمان والكفاءة من خلال تقليل معدلات الإنذارات الكاذبة وعمليات التفتيش باليد".

وقال البيت الأبيض إن التحديث سيحل مكان "النظام الحالي القائم على النوع الاجتماعي بهذه التكنولوجيا الأكثر دقة"، بعد أن اضطر الأشخاص المتحولين جنسيا إلى الخضوع لفحص إضافي بسبب الإنذارات في المناطق الحساسة.

وستقوم إدارة أمن المواصلات بتحديث إجراءاتها لإزالة اعتبارات الجنس عند التحقق من صحة هوية المسافر في نقاط التفتيش الأمنية بالمطار. كما سيسمح التسجيل في برامج المسافر الموثوق به في الجمارك وحماية الحدود للأشخاص باختيار علامات الجنس "X".