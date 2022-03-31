شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 980 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاع 10 جنيهات بالسوق المصري، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، تحركا من 970 جنيها للجرام إلى 980 جنيها للجرام، وذلك على خلفية صعود الذهب في البورصة العالمية من 1923 دولارا إلى 1944 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 840 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 980 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 1120 جنيها

الجنيه الذهب 7840 جنيها.

وقال ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، إن التوقعات بشأن مستقبل الذهب غامضة ولا يمكن أبدا قراءة حركة مؤشر المعدن الأصفر، وذلك مع استمرار الحرب الأوكرانية الروسية وكذا ارتفاع أسعار الدولار في مصر، لذا تصبح التوقعات جميعها غير واقعية في ظل هذه الأوضاع.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن القنوات السعرية التي يتحرك فيها الذهب بالبورصة العالمية بين 1920 إلي 1950 دولار للأونصة، وهو ما جعل السعر في مصر يتحرك في فلك 970 إلي 990 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون إضافة مصنعية، مشيراً إلى أن الأسعار في شهر رمضان وفي اي وقت ترتبط بالمتغيرات العالمية إضافة إلى سعر الدولار في السوق المصري.

وكانت أسعار الذهب تراجعت في مصر 10 جنيهات في اليومين الماضيين على خلفية هبوط الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات 1917 دولار للأونصة للأونصة مقابل مستويات 1940 دولار، ونحن الآن نتحدث في فلك 1923 دولار للأونصة وهو ما يجعل السعر في مصر يسجل مستوى 970 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21.

أسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضافة عليها سعر المصنعية والتي تختلف من تاجر إلي آخر ومن شركة إلي أخري، وتصل المصنعية 7% من سعر الجرام، وهناك بعض الشركات والمصانع الكبري تضع مصنعيات مرتفعة تتجاوز 100 جنيها في الجرام.