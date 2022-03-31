بايدن يأمر بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطى الاستراتيجى لمدة 6 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - أكد البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أمر بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر، لخفض الأسعار فى الأسواق، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية صباح اليوم، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يستعد لإصدار أمر بإطلاقما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميا من الاحتياطى الاستراتيجى للبلاد، وفقا لشخصين مطلعين على القرار، وذلك فى محاولة للسيطرة على أسعار الطاقة التى ارتفعت مع فرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان قد يكون اليوم الخميس، حيث قال البيت الأبيض إن بايدن يخطط لإلقاء كلمة بشأن خطط إدارته لمكافحة ارتفاع أسعار الغاز. ولم يتم الإنتهاء من فترة استخدام احتياطى النفط، إلا أنه قد يستمر لعدة أشهر.

وأكدت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط لم تؤد إلى زيادة الإنتاج، مما يخلق تحديا لبايدن. وقد شهد الرئيس الأمريكى تراجع شعبيته مع ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ 40 عاما فى فبراير الماضى، وارتفعت تكلفة البترول والبنزين بعد الغزو الروسى لأوكرانيا. وتم تداول النفط الخام يوم الأربعاء بالقرب من 105 دولار للبرميل، مقارنة بحوالى 60 دولار قبل أقل من عام.

ورغم ذلك، لا يزال منتجو النفط أكثر تركيزا على تلبية احتياجات المستثمرين، وفقا لمسح صدر الأسبوع الماضى من الاحتياطى الفيدرالى بدالاس. وقال 59% من المسئولين التنفيذيين المشاركين فى الاستطلاع إن ضغط المستثمر للحفاظ على انضباط رأس المال فى ظل ارتفاع الأسعار كان السبب وراء عدم ضخ المزيد، فى حين ألقى أقل من 10% باللوم على الإجراءات الحكومية.

وقالت أسوشيتدبرس إن الإطلاق الثابت من الاحتياطى سسيكون مبلغا كبير، ويقترب من سد فجوة الإنتاج المحلى أشبه بما كان فى فبراير 2020 قبل أن يسبب وباء كورونا تراجعا حادا فى إنتاج النفط.