أخبار مصر.. الأرصاد: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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القاهرة - سامية سيد -

نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الأرصاد: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة.



الأرصاد: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة الأرصاد: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الصحة: تطعيم 16 مليونا و223 ألف طفل ضمن الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال الصحة: تطعيم 16 مليونا و223 ألف طفل ضمن الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الانتهاء من تطعيم 16 مليونًا و223 ألفًا و 513 طفلاً، بينهم 24 ألف طفل من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري، في جميع محافظات الجمهورية.



شاهد.. جمال علام والعطار يعرضان شكوى مصر على رئيس الكاف فى الدوحة شاهد.. جمال علام والعطار يعرضان شكوى مصر على رئيس الكاف فى الدوحة التقى جمال علام رئيس اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، اليوم الخميس، باتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للفيفا المقام فى العاصمة القطرية الدوحة.



رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير شرم الشيخ استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ "COP 27" رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير شرم الشيخ استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ "COP 27" عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27 "، المقرر انعقاده في نوفمبر القادم. وحضر الاجتماع كل من الدكتور ياسر عاصم، والدكتور طارق صبحي، استشارييى التطوير.



بايدن يأمر بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطى الاستراتيجى لمدة 6 أشهر بايدن يأمر بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطى الاستراتيجى لمدة 6 أشهر أكد البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أمر بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر، لخفض الأسعار فى الأسواق، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.



هل مرض شلل الأطفال لا يصيب الأكبر من 5 سنوات؟.. الصحة تجيب هل مرض شلل الأطفال لا يصيب الأكبر من 5 سنوات؟.. الصحة تجيب قالت وزارة الصحة والسكان أنه نادرا جدا ما تحدث اصابة بمرض شلل الأطفال في المجموعة العمرية الأكبر من 5 سنوات ولذلك يتم التركيز في التطعيم علي من هم أقل من 5 سنوات والحرص علي تلقيهم التطعيم بشكل سليم .



رمضانك تفاعلى على الخليج 365.. أول تجربة فى الوطن العربى.. انتظروا المفاجآت رمضانك تفاعلى على الخليج 365.. أول تجربة فى الوطن العربى.. انتظروا المفاجآت اتعودنا دايما نقدم لكم كل جديد ومختلف فى عالم الصحافة.. قدمنا صحافة إلكترونية مميزة وكنا بفضل ربنا وبفضلكم رقم 1 فى مصر والعالم العربى.. قدمنا تليفزيون ديجيتال وكنا معاكم لحظة بلحظة فى كل الأحداث الكبيرة والصغيرة.. غير التقارير النوعية واللايفات اللى ترضى كل الأذواق.. ولأننا طول الوقت فى الخليج 365 بنفكر «هنعمل إيه» مش عملنا إيه.. ده بيخلينا دايما سابقين بخطوة وبنقدم الجديد.. دلوقتى ورمضان على الأبواب كل سنة وأنتم طيبين وبخير ومصر وجمهوريتنا الجديدة بألف خير، حبينا يكون الشهر الكريم بداية مشوار وتحدى جديد لـ«الخليج 365» يثبت من خلاله أن الصحافة الورقية تقدر تطور وتواكب العصر الديجيتال بس بشوية أفكار جديدة.. علشان كده بنعلن عن انطلاق أول جورنال تفاعلى فى الوطن العربى



السعودية تصنف 25 اسما وكيانا متورطين فى أنشطة تسهيل عمليات تمويل الحوثيين أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية بحسب وكالة الأنباء السعودية، تصنيف 25 اسماً وكياناً متورطين فى أنشطة تسهيل عمليات تمويل الحوثيين.

بسبب العنصرية.. اتحاد الكرة يطالب فيفا بإعادة مباراة مصر والسنغال

فى خطوة جديدة لاتحاد الكرة المصرى بعد الاحتجاج الرسمى على الأحداث التى وقعت فى مباراة منتخب مصر ضد السنغال فى إياب المرحلة الختامية لتصفيات كأس العالم 2022 والتى ساهمت بشكل كبير فى خسارة الفراعنة.



العربية: الشرطة تتابع رجلا مسلحا بكلاشنيكوف قرب محطة ليل شمال فرنسا العربية: الشرطة تتابع رجلا مسلحا بكلاشنيكوف قرب محطة ليل شمال فرنسا ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الشرطة الفرنسية تتابع رجلا مسلحا بكلاشنيكوف قرب محطة ليل شمال فرنسا. السلطات الأوكرانية: القوات الروسية تغادر محطة تشيرنوبل النووية السلطات الأوكرانية: القوات الروسية تغادر محطة تشيرنوبل النووية أكدت السلطات الأوكرانية، أن القوات الروسية تغادر محطة تشرنوبيل النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



دراسة قانونية تثبت مدى أحقية مصر فى إعادة مباراة السنغال .. نقلا عن برلمانى دراسة قانونية تثبت مدى أحقية مصر فى إعادة مباراة السنغال .. نقلا عن برلمانى يرصد "برلمانى" أحد إصدارات ”الخليج 365”، دراسة قانونية أعدها قاضٍ مصرى تثبت أحقية الاتحاد المصرى لكرة القدم فى طلب إعادة مباراة مصر والسنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر، والتى شهدت مخالفات وتجاوزات لقواعد اللعبة، وذلك فى ضوء القوانين المنظمة لها وفقا لمجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم (IFAB)



فى عيد ميلادها.. حكاية 3 شائعات تلاحق إيمى سمير غانم فى عيد ميلادها.. حكاية 3 شائعات تلاحق إيمى سمير غانم بخفة ظلها تمكنت من حجز مكان لها بقلوب محبيها، الفنانة إيمي سمير غانم المولودة في 31 مارس 1987 تنتمى لأسرة فنية جدا والدها النجم الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد. تحذيرات من إغلاق مزارع الدواجن فى أوروبا لارتفاع الأسعار نتيجة حرب أوكرانيا تحذيرات من إغلاق مزارع الدواجن فى أوروبا لارتفاع الأسعار نتيجة حرب أوكرانيا حذرت الرابطة الأوروبية للدواجن الريفية ERPA الأربعاء، من أن الزيادة في التكاليف في القطاع الأولي ستؤدي إلى إغلاق المزارع إذا لم تكن تلك الزيادة تحولاً إلى الأسعار، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.



هيئة الدواء المصرية تجتاز الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية بمجال اللقاحات هيئة الدواء المصرية تجتاز الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية بمجال اللقاحات أعلنت هيئة الدواء المصرية، نجاحها في الحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات فيما يخص اللقاحات محلية الصنع والمستوردة، بعدما تمكنت من استيفاء كافة معايير المنظمة والمعايير الدولية الصحية العالمية، مشيرة إلى أن هذا النجاح تم بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية العاملة في القطاع الصحي، خاصة وزارة الصحة والسكان.



اتحاد الكرة يقبل استقالة وائل جمعة مدير منتخب مصر اتحاد الكرة يقبل استقالة وائل جمعة مدير منتخب مصر قرر اتحاد الكرة، قبول الاستقالة التى تقدم بها وائل جمعة مدير منتخب مصر من منصبه خلال الساعات الماضية، وتحديدا عقب الخسارة من السنغال بركلات الترجيح فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.