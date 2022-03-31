شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن عن مد فترة التقديم بالمدارس المصرية اليابانية حتى 9 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، حتى 9 أبريل 2022 من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg.

وأكدت الوزارة، أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1 لكل المدارس، بالإضافة إلى بعض الأماكن الشاغرة في المدارس الحالية، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.