كشف ملابسات فيديو تكبيل شخص بعمود كهرباء في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يظهر خلاله تعدى شخصين على آخر وتكبيله بعمود كهرباء بالبحيرة وضبط مرتكبى الواقعة.

تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله شخصين يقوما بالتعدى بالضرب على آخر بعصا وتكبيله بأحد الأعمدة بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين قيام (شخصين – مقيمان بالبحيرة) بتكبيل (أحد الأشخاص- مقيم بالبحيرة) بعمود كهرباء بدائرة مركز شرطة دمنهور، والتعدى عليه بالضرب "بعصا" وذلك عقب ضبطهما له حال محاولته سرقة هاتف محمول من إحدى السيارات المتواجدة بذات المكان.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.