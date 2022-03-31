سحلها واصطحبها وطفلها عنوة.. كواليس اعتداء شخص على زوجته بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس كواليس اعتداء شخص بالضرب على زوجته واصطحابها وطفلها عنوة إلى مرسى مطروح.

وحدة الرصد بمديرية أمن الجيزة تابعت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء اعتدائه على زوجته بمنزل أسرتها واصطحابها وطفلهما عنوة عنهما.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، بينت وجود خلافات زوجية بين الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه مقيم بمحافظة مرسى مطروح وزوجته مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

تبين أنه حال تواجدها بمسكن أسرتها بالطالبية، توجه الزوج إلى منزل الأسرة صحبة شقيقه واعتدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها واصطحبها وطفلهما عنوة عنهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهمين، وأقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأحالهما اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.