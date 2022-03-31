صورته فيديو.. السجن سنة لسائق ميكروباص تحرش بطالبة في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة سائق ميكروباص متهم بالتحرش بطالبة جامعية بالتجمع الخامس، بالسجن سنة مع الشغل.

كانت طالبة جامعية نشرت على "فيس بوك" مقطع فيديو، وكتبت عليه: "أنا كنت راكبة ميكروباص في طريقي من موقف الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، وفي طريقي للتجمع ومكنش فيه غير مكانين في السيارة غير جنب السائق، ركبت، وفي بنت جنبي بجوار الباب، وفي الطريق حسيت بشىء يلمس رجلي، فتراجعت للخلف، وفي الأول كنت مش عاوزة أعمل شوشرة عشان مظلموش فصورته فيديو وعملت محضر".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وأحيل للمحاكمة.