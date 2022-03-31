الأوقاف: أداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في مسجد الحسين.. والتروايح السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سير أعمال التطوير العظيمة التي تتم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، والتي تعد نقلة حضارية ليس للمسجد وحده، بل للمسجد وساحته ومحيطه والمنطقة بأكملها.

ويتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل، وهو ما تم وتحقق بفضل الله تعالى تحت إشراف كامل ودقيق للهيئة الهندسية بقواتنا المسلحة الباسلة ، وبأعلى المقاييس العالمية، وبتنفيذ كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، ما يستوجب تقديم الشكر لها ولكل من أسهم في إتمام هذا العمل بهذه الصورة المشرفة.

ويؤكد وزير الأوقاف بأن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم يوم الثامن من أبريل 2022 م ستقام بإذن الله تعالى في مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، كما ستقام بإذن الله تعالى صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه يوم السبت المقبل الثاني من أبريل بإذن الله تعالى، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده بإذن الله تعالى.

نسأل الله العلي العظيم أن يجزي سيادة الرئيس عن هذا العمل العظيم خير الجزاء ، وأن يجزي كل من بذلوا هذا الجهد العظيم مواصلين الليل بالنهار لإنجاز مهمة تطوير المسجد على أحسن وجه وأبهى صورة خير الجزاء ، وأن يبلغنا والجميع رمضان بكل خير، وأن يجعله شهرًا مباركًا على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين.