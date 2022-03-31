الصحة: تطعيم 16.2 مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الانتهاء من تطعيم 16 مليون و223 ألفًا و 513 طفلاً، بينهم 24 ألف طفل من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ، وذلك في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري، في جميع محافظات الجمهورية.

يأتي إطلاق الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظًا على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، مد العمل بالحملة حتى الساعة الخامسة مساءً اليوم الخميس، حيث تستهدف الحملة جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الحملة مستمرة اليوم من خلال النقاط الثابتة في الوحدات والمراكز الطبية ومكاتب الصحة، على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الفرق الإشرافية من الطب الوقائي تجوب كافة المحافظات اليوم وغدًا للتأكد من تطعيم جميع الأطفال المستهدفين.

وتابع «قنديل» أن الحملة تتم بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية، بداية من وزارة التربية والتعليم، والأزهر لتسهيل عمل الفرق في التطعيم بدور رياض الأطفال، بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعي، لتطعيم الأطفال في الحضانات التابعة لها، إلى جانب وزارة الأوقاف، والكنائس، لرفع الوعي والتنويه عن الحملة عقب الصلوات والقداسات، لضمان تغطية 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة في جميع المحافظات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة في مصر عام 2004.