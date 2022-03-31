شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف ورئيس جامعة النهضة يستقبلون السفير النيجيري بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جامعة النهضة، السفير ناورا أيا ريمي - سفير دولة نيجيريا لدي القاهرة والوفد المرافق له، والذي ضم إبراهيم المعجي - مستشار السفير النيجيري، و أبو يزيد لاوال - سكرتير ثاني السفارة النيجيرية بالقاهرة.

كان في استقبال السفير النيجيري، الدكتور محمد هانئ غنيم - محافظ بني سويف، والأستاذ الدكتور حسام الملاحي - رئيس الجامعة، و الدكتور محمد علي صالح - نائب رئيس الجامعة للتطوير والتخطيط والتعاون الدولي، و الدكتور مجدي عبد القادر - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رافق الدكتور حسام الملاحي السفير النيجيري والوفد المرافق له في جولة بالجامعة وكلياتها (الطب البشري - طب الفم والأسنان - العلاج الطبيعي)، للتعرف على إمكانات الجامعة من معامل بحثية، ومختبرات، وقاعات تدريب ومحاضرات لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، كما قدم عمداء الكليات شرح مفصل للسفير النيجيري عن إمكانات كل كلية، والخدمات التعليمية المقدمة بالجامعة والتي تميزها على الجامعات الأخرى.

وأعرب الملاحي عن شكره للسفير النيجيري على تلبيه الدعوة وزيارة الجامعة، مؤكداً على متانة العلاقات التي تجمع بين مصر ونيجيريا في كافة المجالات.

وأكد الدكتور حسام الملاحي، أن جامعة النهضة تبذل قصارى جهدها في تذليل كافة العقبات أمام الوافدين النيجيريين، وحرصت على توفير الرعاية الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الطلاب خلال فترات جائحة فيروس كورونا، من خلال إتاحة استكمال الدراسة على المنصة الرقمية.

وعبر السفير النيجيري عن انبهاره بالإمكانات التعليمية والصحية والترفيهية التي توفرها الجامعة لطلابها، وأعرب عن أمله في تحقيق المزيد من أوجه التعاون بين البلدين، واستمرار التبادل الطلابي بين جامعة النهضة والجامعات النيجيرية.

وأعرب ناورا أبا ريمي سفير نيجريا لدي القاهرة، عن سعادته بوجوده في جامعة النهضة، مشيراً إلي أن محافظة بني سويف محظوظة لوجود جامعة النهضة علي أرضها، وأكد علي أن أفضل الأطباء والمهندسين الذين حصلوا على شهاداتهم الجامعية والعلمية كانوا من جامعات مصرية، وكان لجامعة النهضة نصيباً كبيراً منها.

وأشاد السفير النيجيري بما شاهده داخل جامعة النهضة والذي يجعلها قادرة على منافسة أفضل الجامعات حول العالم بما فيها من معامل ومختبرات وعيادات من الأفضل على مستوي العالم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد علي صالح - نائب رئيس الجامعة للتطوير والتخطيط والتعاون الدولي، أن جامعة النهضة بدأت منذ ما يقرب من 3 سنوات في تسهيل إجراءات التحاق الطلاب النيجيريين بالجامعة، وأنه سعياً منها علي الارتقاء بالمستوي التعليمي والبحثي، وقعت الجامعة العديد من الاتفاقيات الخاصة بالكليات الطبية، كما حصلت كليتي الصيدلة، وطب الفم والأسنان علي الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية للاعتماد والجودة، لالتزامهما بتطبيق كافة معايير الجودة، كما وقعت الجامعة اتفاقية مع جامعة نورث كنتاكي الأمريكية والتي بمقتضاها يحصل الطلاب بكلية إدارة الأعمال على درجة علمية مشتركة من الجامعتين.

من جانبه، رحب الدكتور محمد هانئ غنيم - محافظ بني سويف، بالسفير النيجيري، وقدم الشكر لجامعة النهضة والدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة على الدعم الكبير الذي تقدمه الجامعة في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في المحافظة.