شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات الدولة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في بيان البطريركية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

وفى سياق متصل، هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المطران شيحان فى بيان صدر عن "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم: "باسم إبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها وكهنتها ورهبانها وراهباتها وعموم أبناء الطائفة المارونية فى مصر، نرسل تهنئتنا للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول شهررمضان المبارك، اعاده الله على فخامته وعلى وطننا مصر، بالخير والسلام، كلل الله انجازاتكم ومسيرتكم البنّاءه بكل الخير، لتزدهر بلدنا مصر، وتنعم بسلامتها وأمنهاتحت قيادتكم الحكيمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. وكل عام وانتم بخير. حفظ الله مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وكل مؤسساتها.. تحيا مصر".

وهنأ المطران شيحان في بيانه كلا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهرالشريف، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.