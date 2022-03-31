شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يلتقى محافظ جنوب سيناء لمناقشة خطط تطوير المنشآت الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمقر ديوان عام المحافظة.

جاء لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، مع اللواء خالد فودة، ضمن برنامج جولة الوزير الميدانية بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة معدلات إنجاز تطوير المنشآت الصحية، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول خطط تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة والتي تتضمن مستشفيات ووحدات، ومراكز طب الأسرة، وفقاً لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من أهالي المحافظة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع بحث دعم وتعزيز المستشفيات بمجموعة من الأساتذة والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية من الجامعات المصرية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما أكد ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية، أثناء أعمال تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية.

وأشار إلى أن الوزير خلال جولته بالمحافظة، تفقد مستشفى أبو رديس المركزي لمتابعة معدلات الإنجاز الخاصة بأعمال تطوير المستشفى على أرض الواقع، واستمع إلى شرح مفصل حول أعمال التطوير من القائمين على التنفيذ، مشدداً على ضرورة الإسراع والانتهاء من الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام مستشفى أبو رديس المركزي، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 3 آلاف و400 متر مربع، بطاقة استيعابية 57 سريرا، بينهم (12 سرير استقبال وطوارئ، 30 سرير داخلي، 4 أسرة رعاية مركزة، 4 حضانات، 5 أسرة غسيل كلوي)، فضلا عن غرفتي عمليات مجهزيتن لإجراء العمليات في تخصصات (الجراحة العامة، التوليد وأمراض النساء، جراحات العظام جراحات الطوارئ).

وأضاف أن الوزير تابع سير وكفاءة العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات التي تشمل (الجراحة العامة، جراحة الفم والأسنان، المسالك البولية، النساء والتوليد، الأطفال، أمراض القبل، العظام، الباطنة، الأنف والاذن والحنجرة، الرمد، الجهاز الهضمي، العلاج الطبيعي، الأمراض الجلدية)، وذلك من خلال المرور على كافة الأقسام للتأكد من تواجد القوى البشرية والمستلزمات الطبية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه خلال الجولة، استجاب الوزير لطلب والدة شاب يبلغ من العمر 26 عاماً، ويعاني من مرض الروماتويد وتيبس المفاصل، حيث وجه بالتواصل مع الشاب، وعرضه على نخبة من الاستشاريين المتخصصين، وعلاجه على نفقة الدولة.

وأضاف أن الوزير تفقد مركز طب أسرة أبو زنيمة، بمختلف أقسامه التي تتضمن (الأشعة، متابعة الحمل، متابعة وتطعيم الأطفال، عيادات الأسنان، معمل الدم، معمل الطفيليات، الصيدلية)، مشيراً إلى أن المركز يقدم خدماته لـ 7 آلاف 283 مواطن.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير خلال جولته بالمستشفيات ووحدات طب الأسرة، حرص على تفقد الصيدليات والمخازن التابعة لها، للتأكد من توافر مخزون استراتيجي كافِ من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يساهم في تقديم أفضل خدمات صحية، كما اطلع على ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل بالمحافظة.

يذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، تضم 8 مستشفيات و23 وحدة ومركز طب أسرة، منها 4 مستشفيات، و13 وحدة ومركز طب أسرة، في مرحلة التشغيل التجريبي.