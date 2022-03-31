شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ المسلمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، المسلمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حيث أشار إلى أن شهر رمضان في التقليد الإسلامي مخصص للصيام والعبادة وأن فترات الأصوام عمومًا تكون مباركة في حياة الإنسان لأنه يشعر خلالها أن حياته ليست من الطعام وإنما من الله.

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها، أن قداسته واصل تهنئته لكل الإخوة والأحباء والمسؤولين بالدولة وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما مد قداسته التهنئة باسم الكنيسة لكافة الدول الإسلامية.

ولفت في ختام تهنئته أن الصوم المقدس لدينا (في الكنيسة القبطية) يستمر لحوالي شهر مقبل ويتزامن ما يتبقى منه مع شهر رمضان.