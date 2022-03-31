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البابا تواضروس يهنئ المسلمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك

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القاهرة - سامية سيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى، المسلمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، حيث أشار إلى أن شهر رمضان في التقليد الإسلامي مخصص للصيام والعبادة وأن فترات الأصوام عمومًا تكون مباركة في حياة الإنسان لأنه يشعر خلالها أن حياته ليست من الطعام وإنما من الله.

 

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها، أن قداسته واصل تهنئته لكل الإخوة والأحباء والمسؤولين بالدولة وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما مد قداسته التهنئة باسم الكنيسة لكافة الدول الإسلامية.

 

ولفت في ختام تهنئته أن الصوم المقدس لدينا (في الكنيسة القبطية) يستمر لحوالي شهر مقبل ويتزامن ما يتبقى منه مع شهر رمضان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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