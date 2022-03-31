شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الخميس، نيافة الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، وذلك عقب عودته من الزيارة الرعوية إلى أستراليا، حيث قدم تقريرًا شفاهيًّا لقداسة البابا عن الخدمة في ملبورن.



لقاء البابا تواضروس الثانى مع أسقف القوصية وميرا

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى زار دير الأمير تادرس الشطبى بحارة الروم فى القاهرة، حيث صلى صلوات رهبنة 16 راهبة جديدة، ممن اجتزن فترة الاختبارات الرهبانية المقررة بالدير. ثم صلى بعدها قداسته القداس الإلهى.

وعقب القداس كانت لقداسة البابا جلسة روحية مع الراهبات، تحدث خلالها عن ملامح الحياة الرهبانية، مشيرًا إلى أنها حياة: مختارة.. مختلفة.. ملؤها الفرح والسلام.

وشارك فى صلوات الرهبنة والقداس إلى جانب تاماف أدروسيس رئيسة الدير، ومجمع راهباته، خمسة من الآباء الأساقفة وعدد من رئيسات أديرة الراهبات.

وافتتح قداسة البابا تواضروس الثانى أمس مشروع الفلك أكبر مشروع لرعاية أبطال متلازمة داون بقرية حصة أكوه بكفر الزيات، بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وقال قداسة البابا تواضروس، إنه تربطه علاقة صداقة ومحبة قوية بمفتي الجمهورية، خاصة أنهما من أبناء محافظة واحدة وهى محافظة البحيرة.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التحية لفكرة مشروع الفلك ولنيافه الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والذي طرح الفكرة وعمل على تنفيذها وأيضا تحية المستفيدين من هذا المشروع، مشيراً أننا في عهد الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحتاج للأفكار المبدعة وليس للأفكار التقليدية، التي تعلى من خدمة الوطن ومحبته ودوره في حياة كل إنسان.