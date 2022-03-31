شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عدد المستفيدين من زيادة المعاشات بنسبة 13% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات أبريل اعتبارا من غد الجمعة، من ماكينات صرف الآلى، بزيادة المعاشات بنسبة 13%، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.

وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتباراً من الأول من أبريل 2022، وذلك بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيها، حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو .

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه، وبذلك تصل قيمة المعاشات خلال العام المالى 2022 / 2023 لمبلغ 321.5 مليار جنيه، وأن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاشات.