شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يمد ساعات تشغيل خطوطه من السبت طوال رمضان للثانية صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة المترو مد ساعات تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة من السبتزالمقبل طوال شهر رمضان حتى الثانية صباحا بدلا من الواحدة صباحا مع رفع حالة الطوارئ بالشهر الكريم.

وأكدت شركة المترو مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال أيام شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ التشغيل اليومى 5.30 صباحا.

وأكدت شركة المترو أنه سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا، كما سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا.

ولفتت شركة المترو إلى أن جداول تشغيل المترو في رمضان تتضمن قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، على أن تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.