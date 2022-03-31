شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات المُمولة من شركاء التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وهشام عوض الله، وكيل محافظ مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، والدكتور عماد مرسي، رئيس وحدة دراسات الجدوى والشراكة مع القطاع الخاص، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، وكذا مقترحات التعاون في مشروعات أخرى جديدة، سواء في قطاع البنية التحتية، أو المشروعات التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية، وزيادة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وذلك في ضوء تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الفترة الماضية شهدت الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى مع أشقائنا في دول السعودية والإمارات وقطر، وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، موقف حزم التمويل المختلفة، وكذا اتفاقيات التمويل الميسر مع شركاء التنمية.