شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية تستطلع غدا هلال شهر رمضان بـ 6 لجان فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات معدودة تفصلنا عن موعد شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا ، حيث يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم غد الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية، وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022

ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد هلال شهر رمضان، بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا من خلال 6 لجان ، حيث تتوجه اللجان لمطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وأسوان.

وتضم كل لجنة أعضاء من معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد.

ويتم اختيار أماكن استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة.