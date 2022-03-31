شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تكرم الفائزين بمسابقة ورشة البيولوجيا التخليقية بالتعاون مع القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وكلية الطب بالقوات المسلحة احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة ورشة العمل عن البيولوجيا التخليقية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة التربية والتعليم.

وألقى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كلمة عبر خلالها عن سعادته بهذه المناسبة، وأشار إلى أن الاحتفالية تعد إحدى ثمار التعاون الوثيق والتفاعل البناء والمتواصل مع القوات المسلحة ممثلة فى قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وكلية الطب للقوات المسلحة، مما أسهم فى نجاح ورشة العمل الخاصة بالبيولوجيا التخليقية والتى أقيمت بكلية الطب بالقوات المسلحة ، بمشاركة مجموعة من الطلاب بعدد من البحوث العلمية المباشرة والجادة ، والتى حاز عدد منها على مراكز متقدمة على مستوى كافة البحوث المشاركة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن التعاون مع القوات المسلحة أدى لتحويل 100 مدرسة فنية و118 مدرسة ثانوى عام إلى مدارس فنية وثانوية عسكرية تتسم بجودة التعليم الفنى والانضباط لبناء شخصية الطالب، مشيراً إلى أن التواصل والتنسيق بين مؤسسات الدولة يعكس ما تمتلكه الدولة من عقليات مبتكرة ومبدعة، قادرة على الظهور بمستوى متميز ومشرف، موجهاً الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ هذا الحدث والمشاركين فيه وأولياء الأمور والطلاب.

فيما ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معرباً عن سعادته بتواجده بهذا الصرح العلمى العريق وسط عناصر متميزة من طلائع مصر من الطلاب المبدعين وبسواعدهم يكتب لهذا الوطن المستقبل الواعد.

ومن جانبه، وجه نائب مدير كلية الطب بالقوات المسلحة فى كلمته الشكر لوزير التربية والتعليم مشيراً إلى أن كلية الطب بالقوات المسلحة نظمت المسابقة كوسيلة تعليمية تهدف للإرتقاء بأسس ومعايير البحث العلمى لخلق جيل من الباحثين يمتلك التفكير العلمى الصحيح بما يسهم فى خدمة الوطن بمختلف المجالات .

وفى نهاية الحفل، كرم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب والطالبات الفائزين والمشاركين بورشة العمل .