شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان تطرح أراضى وفيلات ووحدات بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح جديد بالمرحلة الثامنة، بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار والأعداد طبقاً لرؤية وزارة الإسكان واللوائح السارية بالهيئة.

قال الوزير: يشمل الطرح، قطع أراضٍ سكنية للأفراد، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط، ومقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان: فاخر – فوق المتوسط – متوسط)، ووحدات إدارية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وحول تفاصيل الطرح، قال الدكتور عاصم الجزار: يتم طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة)، إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة.

وأضاف وزير الإسكان: تتضمن المرحلة الثامنة بمشروع "بيت الوطن"، أيضاً، طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (أبراج العلمين الشاطئية "North Edge" - داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - الرحاب ومدينتي - JANNA - الحي السكني الثالث "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكذا طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات إدارية، فى (الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة) وغيرها.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



الحكومة تنفى دمغ الذهب بالليزر بهدف حصر مالكيه تمهيدا لرفع الدعم التموينى عنهم الحكومة تنفى دمغ الذهب بالليزر بهدف حصر مالكيه تمهيدا لرفع الدعم التموينى عنهم كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالكي الذهب تمهيداً لرفع الدعم التمويني عنهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالكى الذهب تمهيداً لرفع الدعم التمويني عنهم، مُوضحةً أن منظومة دمغ الذهب بالليزر لا علاقة لها بمنظومة الدعم التمويني، وإنما تعد عملية تنظيمية تستهدف مواكبة التطور التكنولوجي لمنع عمليات الغش في السوق المحلية، وإحكام الرقابة على هذه الصناعة، بحيث يتم معرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها، وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية لكافة مستحقي الدعم التمويني، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، دون أي اقتطاع أو انتقاص.

وفي سياق متصل، جارٍ حالياً تنفيذ عملية التشغيل التجريبي لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر، بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة في مجال الذهب، وذلك للتعرف على المشكلات التي تواجه عملية الدمج ومحاولة تلافيها قبل عملية التشغيل الفعلية، والتي من المقرر بدئها خلال الأشهر القادمة، كما أنه جارٍ التطبيق التجريبي لضم الفضة والبلاتين لعملية الدمغ بالليزر خلال الوقت الحالي، وذلك بهدف وضع باركود لكل المعادن الثمينة في مصر، لمواكبة التكنولوجيا العالمية في صناعة وتداول الذهب، ووقف عمليات الغش في السوق المحلية.



الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا أبرزهم الإمارات وفرنسا والسنغال الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا أبرزهم الإمارات وفرنسا والسنغال

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيراً جديداً، وهم:

- مارك باريتي – سفير الجمهورية الفرنسية.

- هراتشيا بولاديان – سفير جمهورية أرمينيا.

- ميكيلي كواروني – سفير جمهورية إيطاليا.

- إيفون باومان – سفيرة الاتحاد السويسري.

- منصوربيك بختيياروفيتش - سفير جمهورية أوزبكستان.

- هيروشى أوكا - سفير اليابان.

- بولغان إينكتوفشين- سفير جمهورية منغوليا.

- حميد شبيرة - سفير الجمهورية الجزائرية.

- مريم خليفة جمعة الكعبي- سفيرة دولة الإمارات.

- روبرتو باتش- سفير جمهورية مالطا.

- سانى نانا عائشة أنديا- سفيرة جمهورية النيجر.

- إيمانويل جون انشيمبى- سفير جمهورية تنزانيا.

- ميروسلاف تشيستوفيتش- سفير جمهورية صربيا.

- بوبكار دياللو- سفير جمهورية مالي.

- صادق سيلا- سفير جمهورية سيراليون.

- لينكا ميهاليكوفا- سفيرة جمهورية سلوفاكيا.

- أبوبكر سار- سفير جمهورية السنغال.

- نغوين هوى زونغ- سفير جمهورية فيتنام.

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة، واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



قطع المياه الليلة عن البحر الأعظم وميدان الجيزة و5 مناطق أخرى 10 ساعات للصيانة قطع المياه الليلة عن البحر الأعظم وميدان الجيزة و5 مناطق أخرى 10 ساعات للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التالية ( المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الخميس الموافق 31/ 3/ 2022 وحتى الساعة 8 صباح غدٍ الجمعة الموافق 1/4/2022.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب، قبل بدء شهر رمضان المبارك وحلول فصل الصيف.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



التعليم: الدروس الخصوصية لن تكون مفيدة فى التعامل مع نوعية أسئلة الثانوية العامة التعليم: الدروس الخصوصية لن تكون مفيدة فى التعامل مع نوعية أسئلة الثانوية العامة

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون لقياس الفهم ونوانج التعلم، ويجب على الطلاب الاستعداد لها سواء عقدت الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا، لافتة إلى أن الدروس الخصوصية ستكون غير مفيدة فى التعامل مع نوعية الأسئلة والتقييم الجديد، والاعتماد يجب أن يكون على مصادر التعلم المختلفة من بنك المعرفة وغيره من المنصات المتاحة للتعلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

جاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطالب بأداء امتحان الثانوية العامة4 سنوات، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.



الصحة: مصر ضمن الدول ذات معدلات آمنة فى إصابات ووفيات الصحة: مصر ضمن الدول ذات معدلات آمنة فى إصابات ووفيات كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن منطمة الصحة العالمية تضع مصر ضمن الدول ذات معدلات الإصابات والوفيات الآمنة الخاصة بكورونا، ومن الدول التي استطاعت السيطرة على وباء كورونا حتى الآن، مشيرًا إلى أهمية الدراسات والأبحاث ونظم التوقعات التي دعمت متخذي القرارات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الوزير أشار إلى نجاح الدولة في توفير لقاحات فيروس كورونا وتأمين احتياجات المواطنين من اللقاحات حتى نهاية العام الجاري.

وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.