شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات أبريل غدا من ماكينات الصراف الآلى بزيادة 13% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتامين الاجتماعي صرف معاشات ابريل اعتبازا من غدا الجمعة من ماكينات صرف الآلى بزيادة المعاشات بنسبة 13% في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الإقتصادية العالمية.

كان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي قد اكد انه قد تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% إعتباراً من الأول من إبريل 2022 و ذلك بحد أدني 120 جنيه و حد أقصي 1222 جنيه حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيو.

وأشار عوض أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات إستحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتي 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة إعتباراًمن تاريخ استحقاق المعاش.