شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل طقس ودرجات الحرارة أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس السبت المقبل ، أول أيام شهر رمضان فلكيا، حيث تشهد البلاد هذا اليوم، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، وليلا يكون الطقس بارد على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت المقبل أول أيام شهر رمضان فلكيا، سيشهد أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





درجات الحرارة السبت أول أيام رمضان ودرجات الحرارة السبت المقبل أول أيام رمضان، تأتى كما يلى:

القاهرة العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

الوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 19 درجة





طقس الأحد ثانى أيام رمضانوكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس الأحد المقبل ، ثانى أيام شهر رمضان فلكيا ، حيث تشهد البلاد هذا اليوم ، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى وجنوب البلاد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء ، وليلا يكون الطقس بارد على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن الأحد المقبل ثانى أيام شهر رمضان فلكيا، سيشهد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .





درجات الحرارة الأحد ثانى أيام رمضان ودرجات الحرارة الأحد المقبل ثانى أيام رمضان ، تأتى كما يلى:القاهرة العظمى 35 درجة الصغرى 17 درجة

الوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 34 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 17 درجة