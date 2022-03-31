شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر ضمن الدول ذات معدلات آمنة فى إصابات ووفيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن منطمة الصحة العالمية تضع مصر ضمن الدول ذات معدلات الإصابات والوفيات الآمنة الخاصة بكورونا، ومن الدول التي استطاعت السيطرة على وباء كورونا حتى الآن، مشيرًا إلى أهمية الدراسات والأبحاث ونظم التوقعات التي دعمت متخذي القرارات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن الوزير أشار إلى نجاح الدولة في توفير لقاحات فيروس كورونا وتأمين احتياجات المواطنين من اللقاحات حتى نهاية العام الجاري.

وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.