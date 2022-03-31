شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق بالعمرانية وجنوب الجيزة 10 ساعات تبدأ مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق باحياء العمرانية وجنوب الجيزة مساء اليوم انقطاع مياه الشرب، حيث اعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار خطة الصيانة الدورية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لمحطات المياه، ستقوم الشركة بتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بمحطة مياه جزيرة الدهب، وذلك قبل حلول شهر رمضان المعظم وفصل الصيف ، مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 10 ساعات تبدأ فى الــ 10 مساء اليوم الخميس وحتى الــ 8 من صباح الجمعة الموافق 1/4/2022.

وأوضحت الشركة أنه سيتأثر بالإنقطاع بعض القطاعات بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة وهى ( المنيب – القصبجى – العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم – شارع ربيع الجيزى – ساقية مكى – ميدان الجيزة ).

كما ستقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لسد إحتياجات المواطنين بمناطق الإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).