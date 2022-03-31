شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مسجد السيدة زينب استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة ”الخليج 365” حملة تعقيم ونظافة مسجد السيدة زينب رضى الله عنها بمحافظة القاهرة، ضمن استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تواصل جميع المديريات تعقيم المساجد فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأشرف على أعمال التعقيم الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة والدكتور محمود خليل وكيل المديرية وأئمة المسجد، حيث شدد مدير المديرية على الأئمة بضرورة استمرار أعمال النظافة والتعقيم طوال شهر رمضان المبارك تنفيذا لتعليمات وزارة الأوقاف، وتوعية المصلين بالإجراءات والضوابط الاحترازية.

وتأتى حملة التعقيم في إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم 1443هــ - 2022م ، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية سبيل للوقاية من الوباء وطريق من طرق النجاة ، وأن جميع الأئمة والعاملين بالوزارة لا يدخرون وسعًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ، وتهيئتها للمصلين عقب كل صلاة وخاصة في شهر رمضان المبارك ، وأن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام ، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة ، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لنا جميعًا .

جدير بالذكر أن حملة النظافة انطلقت أمس الأربعاء، على مستوى المديريات الإقليمية ، ومستمرة يوميًّا خلال شهر رمضان المعظم.