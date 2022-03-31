شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين هيئة الرقابة النووية والبحوث الفلكية لتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور جاد محمد القاضي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للبيانات ورئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتبادل الخبراء والخبرات في مجالات التعاون المشترك.

وأوضحت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في بيان لها اليوم، أنه سيتم العمل على تعزيز التعاون في مجال شبكات الرصد لتطوير البرمجيات والخوارزميات لتحليل وعرض البيانات الخاصة بالشبكات، وتطوير أنظمة اتصال مؤمنة، وكذلك نمذجة وانتشار الانبعاثات.

وتهدف مذكرة التفاهم الى وضع إطار عمل للتعاون المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات، والتي من شأنها أن تؤدى إلى توافر قاعدة لتبادل الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والبيانات ذات الصلة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:-

1- تبادل المعلومات التقنية والوثائق في المجالات ذات الصلة.

2-إعداد وتنظيم دورات تدريبية، وورش العمل، والندوات، والاجتماعات، ومجموعات العمل، وتبادل أفضل الممارسات والاستشارات التقنية.

3- تبادل الزيارات والخبراء؛ للمشاركة في الأنشطة التي يقوم بها الطرفان.

4-القيام بدراسات مشتركة.