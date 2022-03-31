شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم احتفالية يوم اليتيم غدا وتتسلم 4 أطنان لحوم صكوك إطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسلم محافظة الجيزة غدا 4 أطنان لحوم صكوك الإطعام التابعة لوزارة الأوقاف، فى إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، حيث يستقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة غدا الجمعة بديوان عام المحافظة، الدكتور محمد مختار وزير الاوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لاستلام اللحوم المقدمة من وزارة الاوقاف للقري الأكثر احتياجا بالمحافظة.

يعقبها قيام محافظ الجيزة ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بافتتاح مسجد السيدة خديجة بنت خويلد الكائن بالمجاورة 11 بـ 12 شارع أحمد عرابي متفرع من ش النباتات بغرب سوميد امام جهاز مدينة 6 اكتوبر.

وبمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم، تنظم محافظة الجيزة غدا الجمعة، احتفالية للاطفال الأيتام التابعين لدور الرعاية بحديقة البحر الأعظم الكائنة أمام نادي المعلمين وتستمر الاحتفالية من 12 ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا ، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي.