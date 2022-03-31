شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يطلق حملة إعلامية توعوية بعنوان "المرأة المصرية.. مفتاح حياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يطلق المجلس القومي للمرأة حملة إعلامية توعوية بعنوان " المرأة المصرية ..مفتاح حياة"، تستهدف التوعية بقضايا المرأة المصرية، وسوف يقدمها الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونشوى الحوفى، الكاتبة الصحفية وعضوة المجلس القومي للمرأة، وسوف تذاع يومياً على المحطات الإذاعية المختلفة طوال شهر رمضان، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة.

وسوف تتضمن الحملة أيضا موضوعات مستوحاة من رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الكلمة التي ألقاها في احتفالية تكريم المرأة المصرية مارس 2022.

وسوف تسلط الحملة الضوء على موضوعات منها تسليط على تأثير الطلاق على الأبناء، وأهمية ترشيد الاستهلاك، ودور الدراما في نبذ العنف ضد المرأة، وأهمية تمكين المرأة في المجتمع، والتوعية بقضايا العنف ضد المرأة، وغيرها من قضايا المرأة.