شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف فوائد الجرعة التنشيطية الثالثة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن فائدة الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا مؤكدة أنها تقوي المناعة والحماية من الأعراض الشديدة حال الإصابة بكورونا.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، قال إن الوزارة مهمومة بالصحة العامة للمواطنين وليس المقصود توفير المكان المناسب لتلقى الرعاية الصحية ولكنها مهتمة أن يعيش المواطن فى حالة صحية جيدة وأن يحيا حياة كريمة وبصحة جيدة.

وتابع: "ندعو الذين لم يتلقوا اللقاحات بتلقى اللقاحات، والجائحة الحقيقية أثبتت التجربة أنها جائحة غير المطعمين"، مشيرا إلى أن الأعراض الناتجة عن التطعيم بسيطة جدا ويستطيع كل المواطنين تحملها ولا يوجد تعارض بين التطعيم والصيام ولا توجد نصائح عالمية أو محلية لان يكون التطعيم بعد تناول الطعام.