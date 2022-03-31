شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار معرض زهور الربيع وخير مزارعنا لأهالينا ومهرجان التمور لنهاية رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على استمرار معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان إلى نهاية شهر رمضان الكريم بالإضافة إلى استمرار معرض خير مزارعنا لأهالينا الذي يقوم ببيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء.

كما تشهد حديقة الأورمان أيضا مهرجان التمور والذي سوف يستمر كذلك إلى نهاية شهر رمضان.

وقال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن العمل سوف يمتد في حديقة الاورمان خلال شهر رمضان إلى ما بعد منتصف الليل وسوف تشهد الحديقة العديد من الأمسيات الثقافية والفنية الرمضانية بالتعاون وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للاعلام على هامش معرضا الزهور والسلع ومهرجان التمور.