شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين أكثر من 3.8 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 15 مارس 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و987 ألف و87 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و19 ألف و557 رأس أبقار، 537 ألف و95 رأس جاموس، 382 ألف و26 رأس أغنام، 48 ألف و409 رأس ماعز" حتى 29 مارس الجاري وتحصين مليون 860 ألف و477 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 924 ألف و565 رأس أبقار، 531 ألف و129 رأس جاموس، 355 ألف و540 رأس أغنام، 47 ألف و144 رأس ماعز، 2099 راس جمال" حتى 29 مارس الجاري أيضا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.