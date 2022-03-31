شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأتربة عالقة وارتفاع بالحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.





وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى : ​- الخميس 31 مارس:شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة





- الجمعة 1 أبريل:اعتبارا من يوم الجمعة 1 أبريل ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة





- السبت 2 أبريل:أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد





- الأحد 3 أبريل:نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة





الاثنين 4 أبريل والثلاثاء 5 أبريل:نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.