شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نستقبل الشهر الكريم.. الأوقاف تنشر ترجمة خطبة جمعة الغد إلى 16 لغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني ترجمة، خطبة الجمعة غدا تحت عنوان "كيف نستقبل الشهر الكريم"، إلى 16 لغة وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف في وقت سابق ونشرت نص الخطبة عبر موقعها الإلكترونى، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته ، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .

وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني، موضوعات خطب شهر رمضان المبارك 1443هـ، حيث قررت الوزارة أن يكون موضوع الجمعة الأولى بتاريخ 8/ 4/ 2022م بعنوان" الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصوم".

فيما حدد موضوع الجمعة الثانية : 15/ 4/ 2022م بعنوان "رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات"، والجمعة الثالثة : 22/ 4/ 2022م، بعنوان "العشر الأواخر من رمضان وواقعنا المعاصر"، والجمعة الرابعة : 29/ 4/ 2022م بعنوان "حسن الخاتمة".

وفى سياق متصل، أكدت الوزارة استعدادها لاستقبال الشهر الكريم شهر رمضان المعظم 1443هـ بأكثر من عشرين برنامجًا دعويًّا ومسابقة ثقافية، من أهمها برنامج "رؤية" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرنامج "ملتقى الفكر"، وبرنامج "سهرة رمضانية"، ومسابقة "شهر رمضان" بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، ومسابقة "بناء الوعي".