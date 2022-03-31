شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يتفقد ترميم جامع عمرو بن العاص.. ويؤكد: عمارة بيوت الله أمر عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الساحة الخارجية لجامع عمرو بن العاص اليوم الخميس، ضمن مشروع ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص، وذلك في إطار التعاون المستمر والتنسيق بين وزارات الأوقاف والآثار والإسكان وجهاز التنمية الحضارية في ترميم وصيانة المساجد الأثرية.

وخلال تفقد الأعمال واطمئنانه على إقامة الشعائر بالمسجد خلال شهر رمضان ، وما يتم من تطوير للمسجد وساحاته ومحيطه أكد وزير الأوقاف أن عمارة بيوت الله (عز وجل) في مصر أمر عظيم ، حيث تجاوزنا عملية تطوير المسجد إلى تطوير محيطه ومنطقته.

كما أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حرص الوزارة على تهيئة الجو الروحي والإيماني المناسب للمصلين خلال شهر رمضان المبارك.

ويشهد مسجد عمرو بن العاص أعمال ترميم مكثفة للحفاظ عليه والذى يعد اقدم مسجد فى أفريقيا، كما يتم انشاء ساحة خاصة بالمسجد.

وتعد ساحة مسجد عمرو بن العاص، المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، كما يعتبر الموقع حلقة ربط للعديد من المناطق الدينية مثل: مجمع الأديان، والكنيسة المعلقة، ويقع في قلب القاهرة؛ فهو يقع بالقرب بين كورنيش النيل وطريق صلاح سالم وشارع الفسطاط، مما يسهل عملية الوصول إليه.

وتبلغ مساحة مشروع ترميم ورفع كفاءة المسجد 27800 متر مسطح، وبارتفاع واجهات خارجية 10م، و المسجد يحتوي على بوابة رئيسية و12 بوابة جانبية، ومأذنتين، وقبة واحدة، فيما تشغل أروقة الصلاة مسطح قدره 10500 م2، تضم 232 عمود موزايكو، و149 عمود رخام، و7 أعمدة أثرية، وكذا 3 "محراب" و3 "منبر".

الصحن الداخلي يقع على مسطح 2500 م2، ويضم نافورة بها 14 مخرج مياه، فيما تشغل الساحة الخارجية مسطحا قدره 14300 م2، وتضم محرابا واحدا.