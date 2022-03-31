شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية و4 محافظين يشهدون ختام تدريب كوادر المحليات بمراكز "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حفل تخريج الدفعة الأولى من دفعات البرنامج التدريبى الأول لبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية بالمراكز والمحافظات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وذلك بمشاركة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما شارك فى الاحتفالية عدد من قيادات الوزارة، وفرانك نان مدير العمليات التشغيلية لاتحاد البلديات الهولندية فى مصر ونيك باكر خبير إدارة التغيير والتطوير المؤسسى الرئيسى بالبرنامج.

وفى بداية الاحتفالية أكد اللواء محمود شعراوى، أن البرنامج التدريبي يركز على الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية ، ورفع قدرات كوادر وقيادات الإدارة المحلية على تطبيقها بما يؤدي إلى استدامة واستمرارية المستوى التنموي الذي ستصل إليه القرى المصرية بعد انتهاء تداخلات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة ".

ووجه شعراوى، الشكر لكافة الجهات المشاركة وعلى رأسها مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وفريق مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والمتدربون من كافة المحافظات وذلك على ما بذل من جهود في تصميم وإعداد هذا البرنامج التدريبي والذي نسعي من خلاله لبناء قدرات أكثر من تسعة آلاف من أبناءنا كوادر الإدارة المحلية فى 52 مركز إداري تضم 332 وحدة محلية قروية موزعة على 20 محافظة و التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولي .

وأكد شعراوى، أن اهتمام الوزارة بالتدريب والتأهيل يأتي اتساقاً وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية ، والذي وجه بالاستفادة من الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والعمل على تعميمها وتكاملها مع مبادرة "حياة كريمة" ، بما يضمن حسن إدارة المرافق والخدمات والأصول التي ستتوفر بالقرى المصرية خلال المرحلة المقبلة ، وبما يساهم في استمرارية الفلسفة التنموية التي يرسخها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهي الفلسفة القائمة على المشاركة المجتمعية والتخطيط السليم والمتكامل وتكامل عناصر الصيانة والتشغيل ، وإيلاء الاهتمام الأول للعنصر البشري .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن موضوعات هذا البرنامج التدريبي قد تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى أنه كما لعبت آليات الإدارة المحلية دوراً محورياً ومقدراً خلال مرحلة تنفيذ مشروعات " حياة كريمة" ونالت ثقة القيادة السياسية و رئيس الوزراء ، لإنه يعول عليها دوراً أكبر في مرحلة التشغيل خاصة في ضوء الانتقال لمجمع الخدمات وتبني هياكل مؤسسية مطورة للوحدات المحلية .

وأوضح شعراوى أن البرنامج التدريبي استهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الادارة المحلية علي مستوى القرى المستفيدة من حياة كريمة ، إضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الأصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية للاقتصادية المحلية وإشراك المواطنين ودمجهم في عمليات التخطيط المحلي ومتابعة التنفيذ وتقييم الخدمات ، لافتاً إلى أن هذه الحزمة من المهارات تعد ضرورية ولازمة لتمكين آليات الإدارة المحلية من الحفاظ على المستوى التنموي الذي ستصل إليه القرى واستدامة المرافق والخدمات التي يتم الاستثمار في إنشاءها حالياً وضمان تشغيلها بالجودة والكفاءة المطلوبة بما يعظم من الأثر المجتمعي والاقتصادي للمبادرة .

وقال وزير التنمية المحلية، إن ما نشهده اليوم مجرد بداية حيث سيعقب هذه المرحلة مراحل أخرى على مدار العام المالي القادم ستنفذ من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات و التخطيط ، فضلا عن التعاون المستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وباستخدام المدربين الذين سيتم إعدادهم ، وستسفر هذه المراحل عن تأهيل شامل لكافة كوادر الوحدات القروية بإجمالي حوالي 6 آلاف موظف من الإدارة المحلية ونحو 2500 موظف من قطاعات التموين والتضامن الاجتماعي سينتقلون لمجمع الخدمات الحكومية وتتضمن عناصر التأهيل محو الأمية الرقمية والتحول الرقمي وإدارة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتخطيط والمتابعة وإدارة الاصول وإشراك المواطنين وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الادارة المحلية.

وهنأ وزير التنمية المحلية جميع الخريجين من البرنامج الأول ، معرباً عن تطلعه لأن يستفيدوا من كل ما تعلموه وتطبيقه بشكل كامل من خلال مواقعهم الوظيفية خلال الفترة المقبلة لنكون دائما على قدر ثقة المواطن والقيادة السياسية ، ونكون بحق إدارة محلية جديدة في الجمهورية الجديدة .

وخلال الاحتفالية أشار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، إلى أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى كان يتابعه عن كثب خلال توليه مسئولية محافظة قنا فيما يخص تحديد الاحتياجات والمشروعات الأساسية ، لافتاً إلى الدور المهم الذى لعبه البرنامج في تحسين حياة المواطنين وكذا رفع كفاءة الكوادر المحلية وبناء قيادات قادرة على تحمل المسئولية والتي استفادت منها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن هناك حراك كبير لوزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال الفترة الأخيرة ، ويوجد بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية لتنفيذ التكليفات الرئاسية ، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تعد المشروع التنموي الأكبر على مستوي العالم ، وهناك تقدير كبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لدور المحليات في تنفيذ ومتابعة العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات .

وقدم محافظ القاهرة ، الشكر لوزارة التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه لتدريب ورفع كفاءة الكوادر المحلية والعنصر البشرى سواء في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو الأكاديمية الوطنية للتدريب أو في بعض الجهات الأجنبية الأخرى ، وطالب اللواء خالد عبدالعال بزيادة مجالات الدورات لتشمل جميع التخصصات الخاصة بعمل الإدارة المحلية خلال الفترة القادمة .

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الإدارة المحلية هي عصب حياة المواطنين في جميع المحافظات والعامود الفقرى لكل الخدمات التي تقدم للمواطنين وتمس حياتهم اليومية ، وقدم محافظ الشرقية الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم المستمر للجوانب التدريبية لكوادر المحافظات وإيجاد إدارة محلية حديثة متطورة في الجمهورية الجديدة ، خاصة وأن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية .

وطالب الدكتور ممدوح غراب المتدربين من خريجى البرنامج الأول بأن يهتنوا بالتعليم والتدريب خلال حياتهم العملية ولا يتوقفوا على البرنامج الذي حصلوا عليه خلال تلك الدورة .

ومن جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن تغير الصورة الذهنية لموظفى الإدارة المحلية والمحافظات مهم للغاية ، وهناك اهتمام كبير بعملية التدريب وتأهيل الكوادر المحلية في عهد اللواء محمود شعراوى للمساهمة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها على مستوى مختلف محافظات الجمهورية .

وأضاف محافظ الجيزة، أن هناك اهتماماً كبيراً بالعنصر البشرى في الإدارة المحلية خلال السنوات الأخيرة بما يساهم في الحصول على رضا المواطنين ، خاصة وأن الإدارة المحلية تقوم بدور مهم جداً على أرض الواقع مما يتطلب بتنظيم دورات متخصصة لجميع العاملين في مختلف التخصصات المطلبة .

فيما قدم فرانك نان مدير العمليات التشغيلية لاتحاد البلديات الهولندية الشكر لوزير التنمية المحلية على دعوته لحضور الاحتفالية فى ظل الشراكة الجيدة بين الجانبين خلال الفترة الماضية وتقديم الدعم الفني للوزارة لتحسين وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ، لافتاً إلى التزام الاتحاد بتقديم كل الدعم الممكن للوزارة لتطوير مستوى الإدارة المحلية وتنفيذ المهام والتكليفات الرئاسية ، خاصة و أن الاتحاد شريك للوزارة كإستشاري دعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، معربا عن تقديره لثقة الوزارة في الاتحاد كشريك تنموي وتعميم البرنامج على وحدات حياة كريمة ، حيث تعد تلك المبادرة أهم برنامج تنموي وطنى يتم علي أرض مصر خلال الفترة الحالية بدعم كامل ومتابعة من القيادة السياسية .

وقال مدير العمليات التشغيلية لاتحاد البلديات الهولندية إن الاتحاد حرص على اختيار أفضل الخبرات والعناصر التدريبية للمساعدة في تحقيق أقصى استفادة للمتدربين من البرنامج لتحقيق الأهداف التي وضعتها وزارة التنمية المحلية .

وشهدت الإحتفالية حواراً مفتوحاً بين اللواء محمود شعراوى و المحافظين والمتدربين خريجى البرنامج التدريبى الأول ، وقدموا الشكر لوزارة التنمية المحلية على البرنامج التدريبى الذى حصلوا عليه في مركز سقارة للتدريب وطرحوا عدداً من المقترحات من بينها إنشاء ملتقى لتبادل الخبرات بين المتدربين لوحدات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" على مستوي المحافظات ، كما اقترحوا عدد من الأفكار الخاصة بتوفير الأراضى للمشروعات المنفذة ضمن المبادرة على مستوي القرى الأم ، وأشاد الخريجين بالمستوي التدريبي المتميز للبرنامج الذى حصلوا عليه والذى تضمن تدريب القيادات المحلية بالمراكز على الممارسات الجيدة للإدارة المحلية وإعداد المدربين وتدريب الكوادر على مستوي دواوين المحافظات.

واستجاب وزير التنمية المحلية لبعض المقترحات التي طرحها الخريجين ومنها إنشاء المنتدى والملتقى الخاص بالمتدربين لاستمرار تبادل الخبرات والتجارب الناجحة على مستوي مبادرة حياة كريمة في المحافظات المستهدفة ، وشدد اللواء شعراوى على أن الوزارة تولى قيم النزاهة والشفافية أهمية قصوى في عمل قيادات وكوادر الإدارة المحلية ، لافتاً إلى أن هناك اهتمام كبير بتدريب وتأهيل الكوادر المحلية وزيادة أعداد الدورات التدريبية عن الخطط التي يتم وضعها في مركز سقارة بصورة سنوية ، حيث أن هناك سنوياً حوالى 122 دورة يتم تنظيمها لمختلف الدرجات الوظيفية بالمحليات كما أنه تم استحداث حوالى 15 دورة وبرنامج تدريبى جديد بسقارة ومن بينها البرنامج الحالي لكوادر المحليات بحياة كريمة .