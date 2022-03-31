التوربين لا يعمل بكفاءة.. خبير يكشف انخفاض منسوب مياه سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة، إنه تم رصد انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة وتصريف مليار متر مكعب من المياه.

وأضاف "شراقي"، عبر صفحته الرسمية علي "فيسبوك"، إنه جرى انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة في إثيوبيا مترًا واحدا ليصل إلى منسوب 575 مترا فوق سطح البحر بعد فتح بوابتي التصريف 12 مارس الجاري، وتم صرف حوالي مليار متر مكعب نصفه من الخزان والنصف الآخر من المياه التي ترد من بحيرة تانا وتصافى بعض الروافد الجانبية، بمعدل حوالي 50 مليون متر مكعب يوميًا.

وأوضح خبير الموارد المائية، أنه بعد فشل التوربين رقم 10 الذي تم الاحتفال بتشغيله يوم 20 فبراير الماضى في تصريف المياه عن الممر الأوسط، فما زال هذا التوربين لا يعمل بكفاءة إذ يعمل يعمل من دقائق إلى ساعتين يوميًا، ولكنه وقت تصوير القمر الصناعي اليوم وجدّ أنه لا يعمل حيث تظهر حدود حوض استقبال المياه دون وجود أي دوامات كما كان الحال وقت الاحتفال، كما أن التوربين رقم 9 لم يبدأ التشغيل حتى الآن.

وأشار شراقي إلى أن انخفاض المنسوب واضح؛ بسبب ظهور بعض الجزر في البحيرة، وزيادة حواف انحسار المياه حولها باللون الفاتح، كما يظهر الممر الأوسط جافًا ولكن الأعمال الخرسانية لا تظهر في صور الأقمار الصناعية في هذه المرحلة، ولم تظهر أي صور من الموقع توضح أنها قد بدأت.