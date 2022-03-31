قبل رمضان.. وزير الأوقاف يتفقد تطوير مسجد عمرو بن العاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الساحة الخارجية لجامع عمرو بن العاص، اليوم الخميس، ضمن مشروع ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص.

وأكد وزير الأوقاف في تصريحات اليوم خلال تفقده واطمئنانه على أعمال الترميم والصيانة لإقامة الشعائر بالمسجد خلال شهر رمضان، أن عمارة بيوت الله (عز وجل) في مصر أمر عظيم ، حيث تجاوزنا عملية تطوير المسجد إلى تطوير محيطه ومنطقته ، مؤكدًا حرص الوزارة على تهيئة الجو الروحي والإيماني المناسب للمصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن أعمال الصيانة والترميم والتطوير تأتي في إطار التعاون المستمر والتنسيق بين وزارات الأوقاف والآثار والإسكان وجهاز التنمية الحضارية في ترميم وصيانة المساجد الأثرية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير البنية التحتية والمناطق المحيطة بالمساجد ومساجد آل البيت والصحابة رضوان الله عليهم .