تشييع جنازة والدة شريف عامر من مسجد الشرطة عصرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

كشفت مصادر مقربة من الإعلامي شريف عامر، عن موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة على والدته وكذلك العزاء.

وأوضحت المصادر أن صلاة الجنازة ستقام اليوم الخميس بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، على أن يقام العزاء غداً الجمعة بعد المغرب في نفس المسجد.

كان الإعلامي شريف عامر، أعلن وفاة والدته صباح اليوم الخميس.

وقال عامر الذي يقدم برنامج "يحدث في مصر"، على شاشة إم بي سي مصر، عبر حسابه على تويتر: "اكتملت دائرتها.. رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في أحب أيام الله وأحب الأيام إلى قلبها.. انتقلت من الأضيق إلى الأوسع. اليوم، صرت شيخا. إلى اللقاء يا أمي".