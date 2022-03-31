اشتعال كابل كهرباء أمام فيلا طبيب بـ 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اشتعل كابل كهرباء أمام فيلا طبيب بمدينة السادس من أكتوبر دون خطورة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع أنس بن مالك مدخل جامع المفتي المجاورة الخامسة.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد بالتنسيق مع مدير قطاع أكتوبر.
تبين بالفحص اشتعال كابل كهربا أمام فيلا الدكتور محمد النجار بلوك 18، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات.
جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم، وتم إبلاغ جهاز مدينه 6 أكتوبر.