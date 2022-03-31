خطأ كاد يكلفها حياتها.. كواليس حادث مساعدة وزير التنمية المحلية وحالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني كواليس إصابة مساعدة وزير التنمية المحلية في انقلاب سيارتها بالطريق الصحراوي.

المصدر قال إنه في أثناء سير سيارة ملاكي تقل هبة محمد البيهدي في الاتجاه القادم من الصعيد إلى القاهرة، حاول السائق تخطي سيارة امامه فاصطدم بالرصيف قبل بوابة حلوان.

أوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن الحادث أسفر عن إصابة المسؤولة بوزارة التنمية المحلية بكدمة في الصدر والذراع نقلت على إثرها إلى مستشفى الصف واستقرار حالتها الصحية.

إدارة المرور دفعت بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث -السيارة- نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها وتحرير محضر بالواقعة.